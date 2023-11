triathlon

Torna il Triathlon olimpico ''Città di Palermo'', Figuccia: ''Ancora una volta scenario da capitale dello sport''

Anche in quest'occasione, l'assessore Figuccia, invita i palermitani a lasciare i propri mezzi in garage e godersi uno spettacolo imperdibile.

“Palermo continua ad essere lo scenario ideale per le grandi manifestazioni sportive: dopo la mezza maratona dello scorso 22 ottobre e in attesa della 28esima edizione della Maratona in programma il 19 novembre, domenica prossima Mondello e la Favorita saranno il palcoscenico del triathlon olimpico “Città di Palermo”. Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore allo sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Palermo.

Gli atleti saranno impegnati in un vero e proprio tour massacrante: dopo 1500 metri di nuoto nelle acque del golfo di Mondello, i partecipanti percorreranno 40 chilometri in bici e subito dopo 10 chilometri di corsa. La partenza è fissata alle 10 a piazza Valdesi, che sarà il quartier generale della manifestazione, mentre il percorso in bici e di corsa si snoderà attraverso il parco della Favorita, tanto che viale Margherita di Savoia, viale Ercole, viale Diana saranno off limits per le automobili.

"Anche in quest’occasione, quindi, invito i palermitani a lasciare i propri mezzi in garage e godersi uno spettacolo imperdibile, che trasformerà ancora una volta Palermo nella capitale dello sport”, conclude l'assessore Figuccia.

