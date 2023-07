Al via Metro Art & Theater Edizione 2023: musica in periferia

Metro Art & Theater

Al via “Metro Art & Theater” Edizione 2023, festival delle Periferie che si svolgerà dal 12 luglio 2023. L'evento, promosso dal comune di Palermo e prodotto dall'Associazione ECU European Culture University con la direzione artistica di Francesco Panasci, si propone di sostenere le eccellenze artistiche locali, valorizzando i territori e le aree di intervento e rivitalizzazione sociale e culturale del contesto urbano, nonché i siti di culto, siti culturali e il turismo a Palermo e in Sicilia.

Metro Art & Theater rappresenta un "contenitore culturale e mediatico" in linea con gli obiettivi dell'amministrazione comunale, che mira alla realizzazione di progetti di spettacolo dal vivo volti a promuovere l'inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e la tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale nelle periferie di Palermo e della Città Metropolitana.

La rassegna si svilupperà attraverso cinque appuntamenti che avranno luogo in diversi quartieri periferici di Palermo, tra cui Settecannoli e Borgo Nuovo, con uno spettacolo finale nel Comune di Ventimiglia di Sicilia.

Il primo appuntamento si terrà il 12 luglio 2023 alle ore 18.00 presso la Parrocchia San Giovanni Bosco, in via Messina Marine n. 259, e vedrà protagonista il trio acustico FisarVoice, composto dalla voce di Marianna Costantino, dalla fisarmonica di Pierpaolo Petta e dal contrabbasso di Francesco Rabboni. Il concerto sarà un viaggio musicale che fonderà lo stile jazz con le sonorità della fisarmonica e del contrabbasso, offrendo omaggi a grandi artisti come Billie Holiday e includendo brani di musica argentina e italiana.

Il secondo appuntamento si svolgerà sempre il 12 luglio 2023 alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Paolo Apostolo nel quartiere Borgo Nuovo. Il progetto "Ecu Classic Ensemble in Musiche da Film", diretto dal Maestro Salvatore Ferraro, presenterà una selezione di brani tratti dalle più belle colonne sonore internazionali, eseguiti da un gruppo di strumenti a fiato, un'arpa e una voce soprano.

Il terzo appuntamento si terrà il 18 luglio 2023 alle ore 18.00 presso la Parrocchia San Giovanni Bosco, e vedrà protagonista il concerto "MANAS", un progetto sperimentale musicale con parti recitative di Giorgia Panasci. L'artista, insieme a Giulia Perriera alle percussioni e al vibrafono, esplorerà sonorità che uniscono il sacro e il barocco, utilizzando le arpe e strumenti percussivi.

Il quarto appuntamento si svolgerà il 27 luglio 2023 alle ore 21.00 presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo nel quartiere Borgo Nuovo. Lo spettacolo dal titolo "Canto nelle due Sicilie", scritto e arrangiato dal Maestro Mario Modestini, presenterà canti popolari del Regno nelle Due Sicilie, eseguiti da Alba Cavallaro (voce), Totò Ferraro (oboe e corno inglese), Giorgio Gasbarro (violoncello) e Francesco Maria Martorana (chitarra e decacordo).

Il quinto e ultimo appuntamento si terrà il 5 agosto 2023 alle ore 21.00 presso l'anfiteatro del Comune di Ventimiglia di Sicilia. Il progetto "Inter Sidera Versor", a cura della sassofonista Carla Restivo e dell'arpista Giorgia Panasci, offrirà un viaggio sonoro attraverso musiche sperimentali che permetteranno al pubblico di "toccare il cielo con l'udito".

Tutti gli appuntamenti della rassegna Metro Art & Theater Edizione 2023 sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Il festival è prodotto dall'Associazione ECU con la direzione artistica di Francesco Panasci e realizzato grazie ai fondi Fus del Ministero della Cultura, destinati al sostegno di attività di spettacoli dal vivo, tramite il bando del Comune di Palermo Area delle Culture e città Metropolitana di Palermo.

Per ulteriori informazioni e dettagli sugli eventi, si prega di contattare la ECU al 379.1864663

