Alla Galleria delle Vittorie, sabato 21 maggio in scena il ''Loredana Grimaudo Gipsy Trio''

Un evento che vedrà il ''Loredana Grimaudo Gipsy Trio'' proporre una rivisitazione del repertorio swing anni '30 americano ed europeo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/05/2022 - 10:12:07 Letto 737 volte

Serata swing manouche, dalle 20 alle 23 di sabato 21 maggio alla Galleria delle Vittorie, per un concerto che porterà in scena il progetto "Sulle Orme di Django" che da anni promuove questo genere di musica in eventi, festival e location nazionali e internazionali.

Un evento che vedrà il "Loredana Grimaudo Gipsy Trio" proporre una rivisitazione del repertorio swing anni '30 americano ed europeo. Ad accompagnare la voce di Loredana Grimaudo saranno le chitarre di Carlo Butera e Gabriele Lomonte, pronti a regalare grandi emozioni.

Ingresso libero. Info e prenotazioni al tel. 091.6745668.

