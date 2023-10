visite guidate

Famiglie al Museo, all'Orto botanico e al Salinas speciali visite guidate e laboratori per bambini

Per la giornata nazionale delle Famiglie al Museo F@MU 2023, CoopCulture propone due speciali visite guidate all’Orto botanico e al Museo Archeologico Salinas di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/10/2023 - 11:35:19 Letto 786 volte

Vivere il Museo in compagnia di tutta la famiglia. Per la giornata nazionale delle Famiglie al Museo F@MU 2023, CoopCulture propone due speciali visite guidate all’Orto botanico e al Museo Archeologico Salinas di Palermo.

Domenica 8 ottobre alle 11 all’Orto botanico “un Orto a occhi chiusi. Visita sensoriale speciale all’interno dell’orto botanico di Palermo”. In accordo con il tema di quest’anno “Apriti museo” indirizzato a sensibilizzare le realtà museali verso l’inclusività e l’accessibilità dei siti del patrimonio culturale italiano alle persone con disabilità, sarà possibile riscoprire l’orto botanico in una chiave del tutto particolare. Accompagnati tra i viali dell’orto botanico dagli operatori specializzati CoopCulture, sarà data “voce” al senso del tatto e dell’olfatto, sfiorando superfici e apprezzando i profumi delle piante aromatiche, sarà possibile comprendere la natura in maniera alternativa e dimostrare come sia possibile condurre una esperienza di visita anche per chi ha difficoltà visive. A fine esplorazione, i bambini saranno invitati a realizzare un piccolo pannello sensoriale ricreando ciò che hanno percepito durante l’esplorazione.

Costo dell’attività 5 euro + il costo al sito. Adatto ai bambini dai 6 anni in sù.

Al Salinas sempre domenica alle 11 “Alla scoperta del museo archeologico Salinas. Un museo aperto a tutti”: le famiglie saranno accompagnate da un operatore specializzato alla scoperta delle collezioni del museo più antico della Sicilia, verranno narrate le varie vicende legate alle collezioni e descritti i reperti più rappresentativi legati alla mitologia greca. Durante il percorso sarà rivolta particolare attenzione agli aspetti che rendono oggi il museo Salinas, un museo volto all’inclusività e all’accessibilità per chiunque. Al termine i più piccoli saranno coinvolti in una attività manuale creativa legata ai miti e alle antiche divinità.

Costo dell’attività 5 euro. Adatto ai bambini dai 6 anni in sù. Biglietto di ingresso al museo solo per i genitori accompagnatori.

Fonte: CoopCulture

Fonte Immagine: Wikipedia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!