Cooperazione internazionale

Palermo e Rio de Janeiro diventano città gemellate: accordo per turismo, cultura e sviluppo economico

Firmato il Patto di gemellaggio tra il capoluogo siciliano e la metropoli brasiliana. L'intesa, della durata iniziale di cinque anni, prevede collaborazioni nei settori culturale, turistico, economico, scientifico e sociale. Lagalla: ''Vogliamo creare nuove opportunità per le nostre comunità''.

Comune di Palermo

Palermo e Rio de Janeiro sono ufficialmente città gemellate. La firma del Patto di gemellaggio segna l'avvio di una collaborazione istituzionale tra il capoluogo siciliano e la metropoli brasiliana, con l'obiettivo di sviluppare nuove opportunità nei settori della cultura, del turismo, dell'economia e dell'innovazione.

Alla cerimonia di sottoscrizione hanno partecipato il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e gli assessori Alessandro Anello, con delega al Turismo, Antonio Rini, alla Cultura, e Maurizio Carta, al Centro storico.

Per la delegazione brasiliana erano presenti Carlo Caiado, presidente del Consiglio comunale di Rio de Janeiro, e Rosa Fernandes, assessora e decana del Consiglio comunale della città brasiliana.

Lagalla: un accordo per nuove opportunità

Il sindaco Roberto Lagalla ha sottolineato l'importanza del gemellaggio per rafforzare la presenza internazionale di Palermo e costruire rapporti duraturi con una città caratterizzata da una forte identità culturale e turistica.

«Il gemellaggio con Rio de Janeiro rappresenta un passaggio importante per Palermo e per la sua proiezione internazionale. Stringiamo un legame con una delle più grandi città del mondo, una metropoli che, come Palermo, possiede una straordinaria identità culturale, una storia ricca di contaminazioni e una forte vocazione turistica», ha dichiarato.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale è trasformare l'intesa in uno strumento operativo capace di coinvolgere istituzioni, imprese e cittadini.

«Vogliamo che questo accordo non rimanga soltanto un atto formale, ma diventi uno strumento concreto per costruire relazioni, scambi e opportunità a vantaggio delle nostre comunità», ha aggiunto Lagalla.

Dalla cultura al turismo: i settori della collaborazione

Il Patto di gemellaggio individua numerosi ambiti nei quali Palermo e Rio de Janeiro potranno sviluppare iniziative congiunte.

Tra questi figurano formazione, cultura, politiche sociali, economia, commercio, tecnologia e ricerca scientifica.

L'accordo prevede inoltre possibilità di cooperazione nei settori dell'urbanistica, della valorizzazione ambientale, delle attività portuali e aeroportuali, del turismo, dello sport e delle arti.

Particolare attenzione sarà rivolta al coinvolgimento delle comunità locali, attraverso incontri tra rappresentanti del mondo accademico, culturale, sociale e produttivo.

Sono previsti anche scambi di visite e partecipazioni a conferenze, congressi, seminari, workshop, fiere, mostre, festival e manifestazioni sportive, con l'intento di favorire la conoscenza reciproca e la nascita di progetti condivisi.

Il tavolo tecnico con imprese e istituzioni culturali

Dopo la cerimonia di firma si è svolto un tavolo tecnico con alcuni rappresentanti delle principali realtà economiche e culturali palermitane.

All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, la presidente di Federalberghi Palermo, Rosa Di Stefano, e il sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta.

Il confronto ha consentito di avviare una prima riflessione sulle possibili iniziative da sviluppare con Rio de Janeiro, valorizzando il contributo delle imprese, degli operatori turistici e delle istituzioni culturali.

L'intenzione è individuare percorsi di collaborazione che possano tradursi in occasioni di crescita per i rispettivi territori.

Un gemellaggio della durata iniziale di cinque anni

L'accordo avrà una durata iniziale di cinque anni, con rinnovo automatico per ulteriori periodi quinquennali, salvo diversa volontà delle amministrazioni coinvolte.

Le attività saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti nei due Paesi e, per quanto riguarda Palermo, nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio comunale.

Con il gemellaggio, Palermo e Rio de Janeiro avviano così un percorso di cooperazione che punta a rafforzare gli scambi istituzionali e a promuovere iniziative comuni, coinvolgendo il mondo culturale, turistico ed economico delle due città.