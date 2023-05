Alluvione Emilia Romagna

Alluvione Emilia Romagna, Mattarella in visita nelle zone colpite *VIDEO*

Dopo aver sorvolato le aree dove si sono verificate le frane, è stato accolto dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è nelle zone della Emilia-Romagna colpite dall’alluvione.

Prima tappa a Modigliana dove ha incontrato la cittadinanza.

Il Presidente Mattarella si recherà quindi a Forlì, in Piazza Saffi, per salutare i volontari impegnati in questa emergenza e incontrare la cittadinanza.

La tappa successiva sarà a Cesena dove visiterà il centro di raccolta di beni di prima necessità allestito all’interno della palestra della scuola elementare e media “Don Milani”.

All’ora di pranzo Mattarella incontrerà, a Ravenna, una delegazione di coloro che hanno contribuito alla gestione dell’emergenza.

Nel pomeriggio sarà a Lugo per visitare il teatro Rossini danneggiato dall’alluvione.

Ultima tappa a Faenza dove è previsto l’incontro con i sindaci di tutte le città colpite dall’alluvione.





