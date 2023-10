Eduday

Eduday, CoopCulture per le scuole il 25 ottobre all'Orto Botanico di Palermo

Musei e parchi archeologici accolgono i piccoli visitatori delle scuole costruendo visite didattiche ad hoc per i bambini e gli studenti, avvicinando l’arte e la storia anche ai giovanissimi.

Musei e parchi archeologici accolgono i piccoli visitatori delle scuole costruendo visite didattiche ad hoc per i bambini e gli studenti, avvicinando l’arte e la storia anche ai giovanissimi. CoopCulture invita gli insegnanti all'Eduday 2023_2024, per conoscere le attività del nuovo anno scolastico e scoprire le proposte didattiche rivolte a tutte le scuole nei siti culturali regionali e universitari di Palermo gestiti da CoopCulture: Orto Botanico, complesso monumentale dello Steri, Museo di zoologia Doderlein, Museo archeologico Salinas, Museo d’arte moderna e contemporanea RISO, Palazzo della Zisa, Chiostro del Duomo di Monreale. E ancora Parco Archeologico Valle dei Templi e museo archeologico Pietro Griffo a Agrigento, e i parchi archeologici di Segesta e Selinunte.

CoopCulture ha studiato diversi format, ogni scuola troverà qualcosa di suo interesse da proporre alle classi. Si scenderà nelle grandi cisterne ipogeiche della Valle dei Templi, si scoprirà la Pietra di Palermo nel più antico museo della Sicilia, il Salinas, a Palermo; si classificheranno piante e semi dell'Orto Botanico, si studieranno le correnti artistiche del ‘900 o le tecniche musive dei pittori contemporanei, si giocherà con Re Guglielmo o con i diavoli della Zisa, si visiterà il Parco di Monte Iato ma anche la Villa Romana di Realmonte. E poi ancora, grande attenzione ai laboratori e alle esperienze che i ragazzi potranno provare con le loro mani: dalle pitture ai mosaici, dai manufatti in argilla ai colori delle pietre antiche.

Sono soltanto alcuni esempi delle tantissime proposte, condotte dagli operatori (archeologi e storici dell’arte) di CoopCulture, tutti formati con un occhio particolare alla didattica museale.

Mercoledì 25 ottobre alle 16 all’Orto Botanico di Palermo la presentazione dell'offerta didattica per le scuole con una visita didattica “speciale” riservata ai partecipanti e illustrazione delle aree didattiche riservate alle attività per le scuole, con dimostrazione pratica di alcuni dei laboratori proposti.

Sempre mercoledì 25 ottobre alle 15 al Baglio Florio nel Parco Archeologico di Selinunte, verrà presentata l’offerta didattica e, eccezionalmente per l’occasione, sarà possibile sperimentare il laboratorio “Alla scoperta delle nostre amiche api”. L’archeologo dopo aver introdotto la storia del maestoso tempio E, sulla collina orientale, si focalizzerà sul recente ritrovamento di un alveare di ape nera sicula, che sarà occasione per introdurre la figura dell’ape nel mondo antico e lasciare poi spazio ad un apicoltore per un laboratorio di manipolazione della cera d’api.

Giovedì 26 ottobre alle 15.15 tocca al Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi di Agrigento. Nel corso del pomeriggio al museo Griffo verranno illustrati i laboratori "Opus focus! I colori di pietra da Agrigentum" e "I modi di abitare di Akràgas/Agrigentum", con un approfondimento della parte che si svolgerà nel museo. Infine è prevista anche la visita all'Ipogeo Giacatello.

Al Parco Archeologico di Segesta appuntamento alle 15,30 e questa volta sarà possibile visitare l’area della moschea e della chiesa di San Leone, che fanno parte del neonato percorso didattico Segesta incontra le culture: i simboli del sacro, nuova esperienza che racconta una società multiculturale senza muri e cesure.

L’adesione delle scuole invitate agli educational è stata massiccia, e restano gli ultimi posti disponibili. Verrà comunque inviato a coloro che ne faranno richiesta, il catalogo regionale per le scuole. Basta richiederlo tramite mail a edu@coopculture.it.

Fonte: CoopCulture

