Salvini a Palermo, cambia la viabilità: strade chiuse e divieti

Salvini a Palermo, cambia la viabilitą: strade chiuse e divieti

Con l'arrivo di Matteo Salvini a Palermo cambia la viabilitą.

In occasione della presenza in città di un'alta carica istituzionale, domani 3 febbraio 2020, su richiesta delle autorità competenti, l'Ufficio Mobilità Urbana del Comune di Palermo ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea del traffico veicolare in alcune vie e piazze cittadine.

Il provvedimento ordina dalle ore 00.00 alle ore 22.00 di domani, e comunque sino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata per le seguenti aree:

Via G. Rossini (tratto compreso tra via Scarlatti e piazza Verdi): Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

Via G. Donizetti (tratto compreso tra via Scarlatti e piazza Verdi): Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

Via A. Scarlatti (intero tratto): Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

Via A. Favara (intero tratto): Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata;

Piazza Delle Stigmate (intera area): Divieto di sosta con rimozione coatta;

Piazza Verdi (area compresa tra via Donizetti, via Favara, via Mura di S. Vito, e via Volturno): Divieto di sosta con rimozione coatta;

(area compresa tra via Donizetti, via Favara, via Mura di S. Vito, e via Volturno): Divieto di sosta con rimozione coatta; Via Malta (tratto compreso tra il civico 13 ed il civico 21, sul lato sinistro nel senso di marcia, di fronte ai posti riservati ai veicoli di servizio della Polizia di Stato).

Stesso divieto, ma fino alle ore 20.00 di domani, e comunque sino a cessate esigenze, per le aree di:

Piazza Casa Professa (intera area): Divieto di sosta con rimozione coatta;

Via Del Ponticello (intero tratto): Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

