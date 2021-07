Siglato gemellaggio tra le città di Palermo e Sekondi Takoradi

Oggi è stato sancito il gemellaggio tra Palermo e Sekondi Takoradi, entrambe patrimonio dell'UNESCO.

Oggi nella sede istituzionale di Palazzo delle Aquile si è svolta, in collegamento streaming, la cerimonia del gemellaggio tra le città di Palermo e Sekondi Takoradi. Alla presenza del console onorario in Ghana Francesco Campagna, dell'ambasciatore della Repubblica del Ghana in Italia Eudora Quartey Koranteng, dell'ambasciatore vicario Alessandra Oliva e del presidente della Consulta delle Culture del Comune di Palermo Ibrahim Kobena, i due sindaci Leoluca Orlando e Abdul Mumin Issah hanno firmato i documenti che hanno sancito il gemellaggio tra le due città entrambe patrimonio dell'UNESCO.

"Con la città di Sekondi Takoradi Palermo condivide il rispetto dei diritti e una chiara idea di futuro basata sull'accoglienza e sul valore della fraternità. Inoltre, proprio a Palermo, della comunità africana che vive in città, quella ghanese è la più numericamente rappresentativa", ha detto il sindaco Orlando. Che ha colto l'occasione per invitare il collega ghanese all'evento Global Parliament of Mayor che si terrà ad ottobre a Palermo.

"Il senso di questo gemellaggio - ha proseguito Orlando - rinforza il legame della città con il continente africano che è il futuro del mondo. Il Mediterraneo non è un mare che divide ma un continente liquido che unisce. Camminiamo insieme alla città di Sekondi Takoradi per creare un mondo migliore".

