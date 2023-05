via Crispi

Traffico via Crispi, nuova ordinanza di Lagalla: istituito doppio senso di circolazione lungo la carreggiata lato monte

''Adottiamo questa misura in via sperimentale con l'obiettivo di mitigare gli effetti del cantiere sul sottopasso di via Crispi'', sottolinea il sindaco Lagalla.

Pubblicata il: 05/05/2023

L’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo, su iniziativa del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e al fine di mitigare eventuali disagi legati al maggiore e prevedibile traffico veicolare che, nell’imminente periodo estivo, interesserà la via Crispi, ha firmato l’ordinanza n°634 del 04/05/2023: il provvedimento istituisce il doppio senso di circolazione lungo la carreggiata lato monte di via Francesco Crispi, nel tratto compreso tra via Castello e via Emerico Amari, all’altezza di piazza Andrea Camilleri.



Il doppio senso di marcia verrà creato lungo la carreggiata lato monte del sottopasso di via Crispi, nel tratto compreso tra via Castello (inclusa) e via Onorato (inclusa), e a seguire fino a piazza Camilleri. Nel provvedimento viene ordinato il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 30 chilometri orari; il divieto di transito ai mezzi superiori a 3,5 tonnellate in entrambi i sensi di marcia. Invece, lungo la corsia laterale lato mare di via Crispi potranno transitare i veicoli per accesso all’area portuale, i mezzi superiori a 3,5 tonnellate in direzione porto e i residenti.



Per permettere la creazione del doppio senso di marcia, verrà realizzato un varco sullo spartitraffico formato dai dissuasori in ghisa, in prossimità/direzione di via Castello, a partire da dopo l’ultimo palo di pubblica illuminazione. La realizzazione del varco sullo spartitraffico di via Francesco Crispi, presso via Castello e presso piazza Camilleri, e il relativo ripristino avverranno a cura della ditta esecutrice dei lavori, che dovrà istituire la segnaletica di cantiere alle due estremità del tratto di strada in questione, per il presegnalamento e segnalamento temporaneo della deviazione dei veicoli nei due sensi di marcia, in entrata e in uscita dai varchi.



“Adottiamo questa misura in via sperimentale con l’obiettivo di mitigare gli effetti del cantiere sul sottopasso di via Crispi. L’amministrazione, dal primo giorno di inizio delle opere, sta monitorando il traffico in tutta l’area e, a seguito dell’aumento dei flussi e degli arrivi delle navi da crociera, abbiamo deciso di istituire questo nuovo provvedimento che ha l’obiettivo di snellire il più possibile la circolazione. La creazione dei varchi sarà a carico della ditta che sta svolgendo i lavori che riguardano il sottopasso e che sta procedendo a ritmo serrato, rispettando la tabella di marcia e nei prossimi giorni il doppio senso di marcia sarà in vigore. Ovviamente, l’amministrazione continuerà nel monitoraggio della situazione e verificherà gli effetti di questo nuovo provvedimento”, afferma il sindaco Roberto Lagalla.

