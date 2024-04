Almaviva

Almaviva, Chinnici: ''Lavoratori aspettano risposte concrete, basta perdite di tempo''

''Questi 600 lavoratori per mancanza di commesse, si ritrovano abbandonati da Almaviva. Chiediamo che il Governo si attivi per offrire risposte concrete e un futuro certo a 600 famiglie'', ha dichiarato il capogruppo di Lavoriamo per Palermo Dario Chinnici.

“Gli oltre 600 lavoratori Almaviva hanno diritto ad avere risposte chiare e concrete: la cassa integrazione non può essere una soluzione, il Governo nazionale si impegni a fare di più. Insieme all’onorevole Davide Faraone continueremo a seguire la vicenda, senza abbassare la guardia. L’interrogazione parlamentare di Davide Faraone, ha costretto il Governo e il ministro Adolfo Urso ad ammettere di non avere ancora le idee chiare, quelle che invece servirebbero per mettere fine a una pagina vergognosa per l’Italia. Questi 600 lavoratori, in piena pandemia, hanno assicurato il funzionamento del numero 1500 rendendo un grande servizio agli italiani e oggi, per mancanza di commesse, si ritrovano abbandonati da Almaviva. Chiediamo che il Governo si attivi per offrire risposte concrete e un futuro certo a 600 famiglie”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Lavoriamo per Palermo Dario Chinnici.

