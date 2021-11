tram

Bocciata linea A del tram, avrebbe dovuto attraversare il centro di Palermo. Orlando: ''Atto irresponsabile''

La Linea A del Tram, bocciata dal consiglio comunale, avrebbe dovuto attraversare l'asse centrale della cittÓ costituito da via Roma e via LibertÓ.

Una delle opere simbolo dell'amministrazione comunale di Palermo guidata da Leoluca Orlando, la Linea A del Tram che avrebbe dovuto attraversare l'asse centrale della città costituito da via Roma e via Libertà, è stata bocciata dal consiglio comunale con un emendamento approvato questa sera in aula con 21 voti a favore, 9 contrari e 3 astenuti. Una decisione che potrebbe adesso pregiudicare la realizzazione dell'opera, che prevede intanto altre tre linee e poi altre tre, per complessivi 700 milioni di finanziamenti.

Il sindaco Leoluca Orlando e la giunta comunale definiscono l'approvazione dell'emendamento "un atto di irresponsabilità politica che produce danni incalcolabili per la città e che l'amministrazione comunale cercherà di limitare facendo valere la evidente illegittimità di questa scelta amministrativa in ogni sede competente. Siamo in presenza di una scelta palesemente illegittima anche per eccesso di potere e contraddittorietà".

Dichiarano i consiglieri Marianna Caronia e Igor Gelarda: "Siamo molto soddisfatti per la bocciatura della linea A del Tram che avrebbe devastato via Libertà e via Roma. Una battaglia che conduciamo dall’inizio della consiliatura, non perché contrari all'idea del Tram in generale, ma perché questo progetto avrebbe devastato la nostra città. Così per come strutturato questo Tram non è utile alla città, anzi rischia di danneggiarla pesantemente. Ora è finalmente chiaro che non si perderà nessun finanziamento, anzi si liberano risorse per il cui utilizzo metteremo nero su bianco idee e proposte utili alla città. Per far questo, coinvolgeremo esperti e cittadini, come non hanno voluto e saputo fare Leoluca Orlando e Giusto Catania, caparbiamente impegnati a imporre la propria idea. Una volta superato lo scoglio del Tram, voteremo per l'approvazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, per dare la possibilità di realizzare quelle opere, per la verità veramente poche, che questa incapace Amministrazione potrà realizzare".

Il commento del deputato del Pd Carmelo Miceli: "Lo stralcio della Linea A dal progetto tram a Palermo è una vergogna inaudita. È evidente che, mentre a Roma c'è chi si batte per salvare le casse del Comune, in città c'è chi si muove per farla tornare indietro di 30 anni". "Solo degli uomini primitivi possono festeggiare per avere eliminato il tram dalla via Libertà, un'opera che avrebbe consentito ai cittadini delle periferie di raggiungere il centro senza auto. Di questo i consiglieri comunali che hanno votato contro dovranno assumersi tutta la responsabilità”.

Hanno dichiarato i consiglieri comunali di Italia Viva, Dario Chinnici, Francesco Bertolino, Paolo Caracausi, Carlo Di Pisa e Salvatore Orlando: “Il consiglio comunale non ha fermato il tram, né la linea A, per il semplice fatto che il progetto è ancora in alto mare e non sarebbe comunque arrivato a gara nei tempi previsti: la tratta è stata soltanto stralciata, non eliminata, ma l’arroganza acceca chi blatera d’altro e prova a mascherare i propri fallimenti. Basta prese in giro alla città, basta insulti gratuiti da parte di chi cerca solo consenso per la campagna elettorale. Il consiglio comunale ha responsabilmente approvato il piano triennale delle opere pubbliche ma si tratta di un piano vecchio, già scaduto e che non sbloccherà purtroppo nulla, nonostante i mirabolanti annunci dell’Amministrazione. I 198 milioni per le tratte A, B e C non sono stati impegnati perché il progetto presenta numerose criticità e per i mostruosi ritardi accumulati; le somme comunque sono ancora a disposizione, non sono andate perse né si è prodotto un danno erariale, esattamente così come non si provoca tutte le volte che si stralcia una porzione d’opera. Il sindaco Orlando piuttosto spieghi perché il piano del 2020 è stato presentato a marzo 2021 e perché di quello del 2021 a oggi non c’è traccia; perché il bilancio 2020 è stato presentato il 24 dicembre dello scorso anno e perché del bilancio di previsione 2021 non si hanno notizie. La programmazione è una cosa seria e se Palermo perderà fondi sarà solo per colpa di questa Amministrazione che va avanti a passo di lumaca”.

