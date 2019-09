corteo clima

CasaPound: nessuno scontro alla manifestazione di Greta a Palermo

Arriva tempestivo il comunicato di CasaPound circa gli scontri registrati oggi durante la manifestazione contro i cambiamenti climatici.

“Apprendiamo dalla stampa che sarebbero in corso indagini sul coinvolgimento di nostri militanti e studenti negli scontri avvenuti durante la manifestazione di oggi in centro – dichiara CasaPound Palermo in una nota – pur rimarcando l’assoluta distanza da una manifestazione con troppi lamenti e pochi argomenti come quella odierna, ribadiamo altrettanta distanza dai presunti ‘attacchi’ che si sarebbero verificati ad opera di ‘un gruppo di incappucciati vestiti di nero’ denunciati dalle mamme degli studenti”.



“A Palermo abbiamo sempre portato avanti temi ecologisti con la Foresta Che Avanza a favore di canili, contro le corse clandestine dei cavalli, denunce del degrado ambientale in cui versano vaste aree della città – prosegue – e non rientra nella nostra filosofia né in quella del Blocco Studentesco la pratica di attaccare manifestazioni di studenti o di chicchessia anche quando l’impostazione ci sembra piuttosto confusa come in questo caso”.

