Coronavirus, ipotesi via obbligo mascherine all'aperto a metà luglio

Coronavirus, ipotesi via obbligo mascherine all'aperto a metą luglio

Il governo valuta la possibilitą di togliere l'obbligo delle mascherine all'aperto dalla metą di luglio.

Il governo valuta la possibilità di togliere l'obbligo delle mascherine all'aperto dalla metà di luglio.

Nel governo molti ritengono che Draghi, sulla scia di altri Paesi europei, cancellerà l'obbligo della mascherina all'aperto. E si attende la firma del Dpcm che darà il via libera al green pass, che attesterà l'avvenuta vaccinazione, guarigione o negatività al Covid.

Via la mascherina da oggi in Francia, presto in Spagna, in Germania già da 3 giorni.

Matteo Salvini intanto fa sapere che chiederà al premier di valutare lo stop alla mascherina all'aperto: "Ne parlerò con Draghi - sottolinea a Radio Anch'io - sarà una nostra proposta sicuramente. Se tutta Europa sta andando in questa direzione, anche in realtà messe meno bene di noi, dobbiamo considerare anche noi questa opportunità".

