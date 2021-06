G7

G7, Vertice tra Biden e Draghi. Il Premier: ''Siamo d'accordo su molti temi''

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un colloquio bilaterale di mezz'ora con il presidente americano Joe Biden.

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha avuto un colloquio bilaterale di mezz'ora con il presidente americano Joe Biden a margine del G7. Lo si apprende da fonti italiane.

L'incontro "bilaterale con il Presidente Biden è andato molto bene". Lo dichiara il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del faccia a faccia con il leader della Casa Bianca avuto a margine del vertice G7 in corso a Carbis Bay, in Cornovaglia. "Sin dalla formazione del governo - aggiunge Draghi - sono stato molto chiaro che i due pilastri della politica estera italiana sono l'europeismo e l'atlantismo. Con Biden siamo d'accordo su molti temi: donne, giovani, difesa degli ultimi, diritti umani, diritti civili, diritti sociali e tutela dell'ambiente che è il tema chiave della nostra presidenza del G20". Draghi ha ringraziato il presidente Usa Joe Biden per il suo impegno nei confronti dell'Unione Europea. Lo riferiscono fonti italiane al termine dell'incontro. "Il quadro politico italiano cambia spesso", ha detto il premier, "ma certe cose come la nostra profonda alleanza con gli Usa non cambiano mai". Joe Biden e Mario Draghi si sono impegnati a continuare la loro stretta cooperazione per superare la pandemia e costruire per il futuro una migliore sicurezza dal punto di vista sanitario a livello globale". Lo afferma la Casa Bianca riferendo dell'incontro fra i due leader, e sottolineando l'impegno di Biden a rafforzare ulteriormente le strette relazioni bilaterali. iden ha espresso al premier Mario Draghi "apprezzamento per il sostegno dell'Italia alla pace e la sicurezza" in Afghanistan. Lo afferma la Casa Bianca, riferendo dell'incontro fra i due leader.

