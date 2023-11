Sciopero Cgil e Uil

Garante a Cgil e Uil: ''Mancano requisiti per lo sciopero generale del 17 novembre''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/11/2023 - 00:03:00 Letto 720 volte

Mancano i requisiti per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil venerdì 17 novembre secondo il Garante.

La Commissione di Garanzia sugli scioperi, viene sottolineato in una nota, "con la decisione assunta, non intende in alcun modo mettere in discussione l'esercizio del diritto di sciopero, ma continuare ad assicurare l'osservanza delle regole che ne garantiscono il contemperamento con i diritti costituzionali della persona".

Nonostante la presa di posizione, ecco la nota di Cgil e Uil:

"Non condividiamo la decisione assunta dalla Commissione di garanzia. Si tratta di un'interpretazione che, non riconoscendo la disciplina dello sciopero generale, mette in discussione nei fatti l'effettivo esercizio del diritto di sciopero sancito dalla Costituzione a tutte le lavoratrici e i lavoratori".

Fonte: TGCOM24

