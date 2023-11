Giunta Comunale

Giunta Lagalla, entra Alongi ed esce Mineo: Forza Italia e Fratelli d'Italia tornano ad avere tre assessori ciascuno

Forza Italia e Fratelli d'Italia tornano ad avere tre assessori ciascuno nella giunta presieduta a Palermo da Roberto Lagalla.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/11/2023 - 08:39:12 Letto 774 volte

Forza Italia e Fratelli d'Italia tornano ad avere tre assessori ciascuno nella giunta presieduta a Palermo da Roberto Lagalla.

Ma se per Forza Italia significa riottenere il numero dei posti originari, per Fratelli d'Italia significa la perdita del quarto rappresentante in giunta che aveva conquistato, nel settembre scorso, con l'adesione al partito dell'ex forzista Andrea Mineo. L'ultimo incontro, tra sindaco e una rappresentanza di Fratelli d'Italia, è avvenuto in serata a Villa Niscemi. In giunta, per Forza Italia, entrerà Pietro Alongi indicato dallo stesso presidente Renato Schifani.

Dopo l'incontro non parlano ufficialmente né la delegazione di Fratelli d'Italia, né lo stesso sindaco. Per Mineo si prospetta un altro incarico ancora non meglio precisato.



Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!