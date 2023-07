turismo

Incendi e blackout, Musumeci: 10 milioni per risarcire i turisti in Sicilia

Il ministro del Turismo, Daniela Santanché ha presentato una proposta per i turisti che si sono trovati in Sicilia durante i giorni scorsi, con la chiusura per incendio dell'aeroporto di Catania e i black out.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/07/2023 - 00:05:00 Letto 755 volte

Nel corso del Consiglio, il ministro del Turismo, Daniela Santanché ha presentato una proposta per i turisti che si sono trovati in Sicilia durante i giorni scorsi, con la chiusura per incendio dell'aeroporto di Catania e i black out.

Lo ha spiegato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, al termine della riunione del Consiglio dei ministri.

Messi a disposizione 10 milioni di euro "per il rimborso del biglietto aereo e delle spese alberghiere per chi non si trovasse privo di ogni copertura - aggiunge Musumeci - il provvedimento decorre dal giorno in cui l'aeroporto di Catania è stato chiuso. Sarà istituito un ufficio cui inoltrare le richieste".

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: GOVERNO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!