Mare inquinato a Sferracavallo, nuova ordinanza di Lagalla: ''Entro 60 giorni fare richiesta di allacciamento alla rete fognaria Amap''

Lagalla ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone di provvedere, entro e non oltre 60 giorni alla data di pubblicazione di questo provvedimento, a fare richiesta di allacciamento alla rete fognaria comunale dell'Amap.

Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha firmato un’ordinanza con la quale si dispone che tutti i residenti di Sferracavallo e tutti gli utilizzatori di immobili residenziali, commerciali o industriali che abitano nelle zone antistanti o limitrofe alle nuove reti fognarie dell’Amap, già realizzate e consegnate, di provvedere, entro e non oltre 60 giorni alla data di pubblicazione di questo provvedimento, a fare richiesta di allacciamento alla rete fognaria comunale dell’Amap.



“Si tratta di un’ulteriore azione parallela rispetto a quella dei controlli svolti negli ultimi mesi dall’Amap e dal Nopa della Polizia Municipale sugli immobili di Sferracavallo - dichiara il sindaco Roberto Lagalla - tesa a superare il problema dell’inquinamento del mare di alcune zone della costa di Sferracavallo. Nelle ultime settimane ho convocato alcune riunioni con la Capitaneria di porto, l’Arpa, l’Asp, l’Amap e l’Università che hanno coinvolto anche i comitati di cittadini della borgata. L’obiettivo è collaborare affinché venga risolto un problema che si trascina da alcuni anni in vista della prossima estate. Pochi giorni fa ho anche visitato il quartiere e tornerò presto nella borgata, in modo da condividere il percorso di soluzioni degli altri problemi di Sferracavallo, oltre a quello dell’inquinamento del mare”.

Trascorso il termine di 60 giorni, il Comando di Polizia Municipale effettuerà i necessari controlli per la verifica del rispetto del provvedimento. In caso di inottemperanza il trasgressore verrà denunciato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

