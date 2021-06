Politica

Matteo Renzi: ''Il M5S penso sia finito''

''Hanno cambiato posizione su tutto. Sono imbarazzanti'', ha detto Matteo Renzi.

07/06/2021

"Io penso che il Movimento 5 stelle sia finito". Matteo Renzi a L'aria che tira, su La7 definisce "i 5 Stelle imbarazzanti" perché, attacca, "hanno cambiato posizione su tutto". "Di Maio ha chiesto scusa sulla giustizia. Se Di Maio ha i tempi di reazione di 5 anni ci diranno scusa anche sul passaggio Conte-Draghi. Tra 5 anni, nel 2026" ironizza il leader di Italia Viva.

Cosa farà Conte con il M5s? "E uno dei temi che mi interessa meno in assoluto, se ha futuro o no come leader politico, se lo voteranno. Conte ha fatto una grande operazione di immagine sulla sua persona, ha una base forte di Like". Un complotto? "Ma de che? Io ero andato in tv a dire, voglio cambiare Conte".

"Al governo Draghi la spina non la stacca nessuno" aggiunge Renzi, preannunciando che "le elezioni ci saranno nel 2023". "Con Draghi c'è un 'metti in pausa', Draghi è la 'safety car. Da qui al 2023 cambierà tutto, nel M5s e nel centrodestra".

Fonte: Adnkronos

