Oggi l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi: presenti anche Mattarella a Meloni

Oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, saranno presenti 32 esponenti del governo, Per quanto riguarda i partiti saranno presenti: Schlein, Draghi, Renzi, Calenda e Bossi.

Oggi l'ultimo saluto a Silvio Berlusconi con i funerali di Stato a Milano, nel Duomo, alle 15. Alla celebrazione all'interno del Duomo parteciperanno 2.000 persone. All'esterno, in piazza, saranno ammesse da 10.000 a 15.000 le persone che potranno seguire i funerali di Stato sui due maxischermi allestiti.

Molti esponenti della politica italiana, ma anche internazionale, parteciperanno oggi ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi.

Oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, saranno presenti 32 esponenti del governo, tra ministri, vice ministri e sottosegretari.

Per quanto riguarda i partiti, saranno presenti la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader di Iv Matteo Renzi, il segretario di Azione Carlo Calenda, il fondatore della Lega Umberto Bossi, il segretario di +Europa Benedetto Della Vedova, Pierferdinando Casini.

Presente anche l'ex presidente del Consiglio Mario Draghi, il senatore a vita ed ex premier Mario Monti, mentre non ci sarà naturalmente Romano Prodi, colpito oggi dalla morte della moglie Flavia. Assente anche il presidente M5s Giuseppe Conte, così come il leader di Si Nicola Fratoianni.

Sono attesi i capi di Stato di tre Paesi, il presidente iracheno, Abdul Latif Rashid, l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ed entrambi i capitani reggenti della Repubblica di San Marino, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Confermata la presenza del primo ministro ungherese Viktor Orban, e dei ministri degli Esteri di Croazia, Gordan Grli-Radman; Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla; Malta, Ian Borg; e Tunisia, Nabil Ammar. Oltre a rappresentanti dei governi di Armenia, Paesi Bassi, Serbia e un inviato speciale del primo ministro giapponese Fumio Kishida. Saranno presenti anche 47 ambasciatori e sette incaricati di affari. Sarà presente l'ambasciatore spagnolo a Roma, Miguel Angel Fernandez-Palacios. Il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni, in rappresentanza della Commissione Ue.

