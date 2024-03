Asilo Brancaccio

Palermo, il Consiglio Comunale approva il progetto definitivo per la realizzazione di un asilo a Brancaccio

L'asilo sognato da Padre Pino Puglisi, adesso finalmente diverrà realtà: approva il progetto definitivo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/03/2024 - 17:21:17 Letto 723 volte

«L’approvazione del Consiglio comunale della variante del progetto per la realizzazione dell’asilo di Brancaccio intitolato a Padre Pino Puglisi è una bella notizia, non solo per il quartiere, ma per tutta la città. Esprimo il mio apprezzamento per la sensibilità dell’Aula nei confronti di un’opera che questa amministrazione, fin dal suo insediamento, ha voluto fortemente salvare quando rischiava di svanire. L’auspicio, adesso, è quello di bandire i lavori entro giugno, con l’obiettivo di far partire le opere a ottobre». Lo dichiara il sindaco, Roberto Lagalla.

*********

Dichiarazione di Domenico Bonanno, capogruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale: «L’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un asilo a Brancaccio segna uno spartiacque fondamentale per rilanciare un quartiere importante e difficile, un momento storico per tutta la città.

L’asilo sognato da Padre Pino Puglisi, adesso finalmente diverrà realtà grazie al lavoro di tutto il Consiglio Comunale e di questa amministrazione.

Con questo passaggio importante che si è consumato oggi in consiglio, diamo un segnale importante di presenza dello stato e soprattutto di contrasto alla mafia con la costruzione di una scuola quale strumento di crescita e creazione di un futuro diverso, nel ricordo di un martire, che continua a rappresentare un vivo esempio da seguire per tutti noi».

*********

Lo dichiara il consigliere Giovanni Inzerillo: «Desidero esprimere il più sincero apprezzamento al Consiglio Comunale per l’approvazione della delibera relativa alla realizzazione dell’asilo nido nel quartiere di Brancaccio.

Questa decisione rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della qualità della vita delle nostre famiglie e un investimento fondamentale per il futuro dei nostri bambini.

La creazione di nuovi spazi educativi è essenziale per lo sviluppo sociale e culturale della nostra comunità e sono orgoglioso di far parte di un consiglio che pone l’educazione e il benessere dei più piccoli al centro delle sue politiche.

Colgo l’occasione per ringraziare il centro di accoglienza padre nostro che ha donato il progetto all’amministrazione comunale e tutti i membri del consiglio per il loro impegno e la loro dedizione.

È solo attraverso un lavoro di squadra costruttivo e collaborativo che possiamo continuare a costruire una città più inclusiva e accogliente per tutti».

*********

Dichiara Dario Chinnici,il capogruppo di "Lavoriamo per Palermo" in Consiglio comunale: “L’approvazione della variante urbanistica per il nuovo asilo di Brancaccio, dedicato a don Pino Puglisi, è l’ennesima dimostrazione dell’attenzione che il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, la sua amministrazione e il consiglio comunale hanno per tutti i quartieri della nostra città.

Un progetto che rischiava di finire nel dimenticatoio ma che, grazie all’impegno del Comune, è stato interamente rifinanziato e che il consiglio comunale ha approvato in

tempi strettissimi, grazie alla sensibilità dimostrata da tutte le forze politiche.

Brancaccio ha bisogno di interventi strategici come questo, il modo migliore per onorare la memoria e il sacrificio di don Pino Puglisi".

*********

Lo dichiara il consigliere comunale e presidente della VII Commissione consiliare, Pasquale Terrani: «Il Consiglio Comunale di Palermo ha approvato l'iter di progetto per la costruzione dell'asilo nido a Brancaccio, denominato "i Piccoli di Padre Pino Puglisi". Atto importante nonché fondamentale per il territorio di Brancaccio in quanto ad oggi sprovvisto di tantissimi servizi, grande segnale da parte di questa Amministrazione con a capo il Sindaco Lagalla e l"Assessore Tamajo, Giunta e del Consiglio Comunale. Importo previsto per la realizzazione e di tremilioni ottocentocinquantamila Euro, per circa sessanta bambini. Va dato atto al centro Padre Nostro del lavoro che svolge nel territorio e per avere proposto la realizzazione dell'asilo nido che tra l'altro era un desiderio del Beato Padre Pino Puglisi».

*********

Dichiara il consigliere della seconda Circoscrizione, Giuseppe Piazzese: «Oggi la sensibilità politica dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale ha permesso a Brancaccio di non perdere un’opportunità. L’approvazione della variante urbanistica per la realizzazione del nuovo asilo dedicato a Padre Puglisi era il passaggio obbligato affinché l’opera vedesse la luce e l’esito favorevole di oggi è la dimostrazione, ancora una volta, di come ci sia una forte volontà per non lasciare indietro nessuno. Brancaccio ha bisogno di impegno da parte di tutte le Istituzioni, …e se ognuno fa qualcosa si può fare molto».

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!