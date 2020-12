Tari

Rinvio scadenza Tari, Orlando: ''Atto necessario per favorire famiglie e imprese danneggiate''

''Di fronte al perdurare della crisi, ci è sembrato un atto necessario per favorire tutte le famiglie e le imprese danneggiate dall'emergenza'', ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2020 - 16:27:51 Letto 441 volte

"Con la delibera appena approvata dalla Giunta, seguendo lo spirito del deliberato del Consiglio comunale che già aveva spostato da ottobre a dicembre la scadenza, abbiamo appena deciso lo slittamento del termine, per la seconda rata della TARI, al 31 dicembre, ferma restando la possibilità, per chi volesse e potesse, di pagare prima di tale data.

Di fronte al perdurare della crisi, ci è sembrato un atto necessario per favorire tutte le famiglie e le imprese danneggiate dall'emergenza.

Già in queste ore proseguono i contatti con i ministri Boccia e Provenzano e con la sottosegretaria Castelli, nonché con il Governo regionale, perché si sblocchi tutto quanto necessario a rendere effettiva la riduzione dell'imposta già votata dall'Assemblea di Sala delle Lapidi per le utenze non domestiche". Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!