Traffico a Palermo, Caronia: ''Basta! Catania e Orlando vanno cacciati!''

''La folle e scriteriata decisione di chiudere il Foro Italico in un giorno lavorativo non poteva avere che questa conseguenza'', dichiara Marianna Caronia.

Pubblicata il: 22/06/2021

"Come ampiamente prevedibile, stamattina mezza città è letteralmente paralizzata, con decine di migliaia di persone bloccate nelle loro auto sotto il sole cocente. E con loro tantissime ambulanze, mezzi dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'ordine.

La folle e scriteriata decisione di chiudere il Foro Italico in un giorno lavorativo non poteva avere che questa conseguenza, ma ovviamente l'assessore Catania non si pone i problemi dei cittadini normali, chiuso nella sua ignoranza e arroganza.

Vergogna!

Ancora di più oggi dobbiamo impegnarci perché Catania e Orlando siano al più presto cacciati da Palazzo delle Aquile."

Lo dichiara Marianna Caronia.

