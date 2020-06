Coronavirus

Troina, torna positiva dopo la guarigione, muore dopo essersi aggravata

Morta una 24enne per coronavirus in Sicilia, inizialmente era stata dichiarata guarita, poi si era ammalata nuovamente.

Lo zero contagi di ieri in Sicilia aveva fatto esultare un po’ tutti, poi però in tarda serata è arrivata la notizia che ha spiazzato un po’ tutti: morta una 24enne per coronavirus.

Inizialmente era stata dichiarata guarita, poi si era ammalata nuovamente.

Nulla da fare quindi per la giovane, una disabile ospite dell’Oasi di Troina, che era stata ricoverata la settimana scorsa al reparto di Malattie infettive dell’ospedale Umberto I di Enna. La giovane era tornata al nosocomio per un disturbo apparentemente meno grave.

Dopo alcuni controlli, nuovamente il tampone che ha verificato la positività della ragazza che poi si è aggravata.

Ieri l'hanno trasferita d’urgenza a Catania, dove i medici hanno provato in tutti i modi a salvarle la vita in terapia intensiva, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Troina è stata una delle quattro ex "zone rosse" dichiarate dal presidente della Regione Musumeci, per l’elevato numero di casi di Coronavirus.

