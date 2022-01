variante Omicron

Variante Omicron, Speranza: ''Fase difficile, insistere sui vaccini''

''Dobbiamo insistere sui vaccini senza alcuna ambiguità. Ci sono lezioni che abbiamo imparato dalla pandemia: investire nel sistema sanitario'', ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza.

"Viviamo un momento difficile per il diffondersi di Omicron. Dobbiamo insistere sui vaccini senza alcuna ambiguità. Ci sono lezioni che abbiamo imparato dalla pandemia: investire nel sistema sanitario, perché la salute non può essere considerata un costo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, aggiungendo che oggi "possiamo investire di più grazie al Pnrr, un'occasione per rilanciare la salute pubblica".

