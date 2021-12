Concorso Regione Sicilia 2021

Concorso Regione Sicilia 2021: 1024 assunzioni nei Centri Impiego

Bando Regione Sicilia in arrivo per le assunzioni nei Centri Impiego.

Atteso per la fine del mese il bando di concorso pubblico per il reclutamento di 1024 risorse da assumere nei Centri Impiego della Regione Sicilia. La pubblicazione del bando è attesa per il 29 dicembre.

Il bando Regione Sicilia in arrivo per le assunzioni nei Centri Impiego è finalizzato al reclutamento delle seguenti figure:

537 funzionari di categoria D, in possesso di laurea, di cui

- 119 specialisti amministrativi contabili;

- 344 specialisti del mercato e dei servizi del lavoro;

- 37 specialisti informatici e statistici;

- 37 analisti del mercato del lavoro;

487 funzionari di categoria C, in possesso di diploma, di cui

- 176 istruttori amministrativi contabili;

- 311 istruttori operatori del mercato del lavoro.

Il nuovo concorso della Regione Siciliana si svolgerà secondo le nuove modalità per i concorsi introdotte dalla riforma dei concorsi pubblici approvata dal Governo. Pur trattandosi di un bando unico, la procedura concorsuale prevede selezioni diversificate per i diplomati e i laureati, così articolate:

valutazione dei titoli, seguita da una prova scritta unica – concorso per funzionari di cat. D;

prova scritta unica, seguita dalla valutazione dei titoli – concorso funzionati cat. C.

Dunque per i posti per laureati è prevista una prima selezione basata sui titoli, pertanto non tutti coloro che presenteranno domanda potranno partecipare alla prova. Le materie oggetto delle prove, che saranno a quiz e computer based, saranno diverse in base al profilo professionale per cui si concorre.

Il bando di concorso Regione Sicilia per le assunzioni nei Centri per l’Impiego sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che si può consultare online attraverso la pagina dedicata, raggiungibile dal portale web della Regione Sicilia, cliccando su Istituzioni.

