Lidl assume 200 diplomati e laureati

L'azienda cerca: Operatori di Filiale, Preparatori Merce, Addetti alla Vendita.

LIDL, leader della grande distribuzione, assume 200 nuove figure da inserire presso gli oltre 600 punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Le mansioni che i candidati dovranno svolgere sono le seguenti: Addetti alla Vendita, i quali dovranno collaborare con il team per la gestione ottimale del punto vendita, rifornire i prodotti sugli scaffali e sistemare e pulire i locali; Operatori di Filiale, che dovranno preparare e gestire i nuovi articoli in promozione, collaborare con il team per curare i punti vendita, rifornire i prodotti sui bancali e tenere pulito l'interno e l'esterno dei negozi; Preparatori Merce; che dovranno preparare i prodotti presenti nel magazzino, controllare la merce, mantenere l’ordine e la pulizia nel centro logistico, supportare e svolgere le attività connesse all'inventario del magazzino; Manutentori, che dovranno verificare le risorse necessarie per il ripristino delle strutture, prendere in carico le richieste e le segnalazioni dei colleghi per garantire un luogo di lavoro funzionale, eseguire piccole manutenzioni, verificare che i fornitori esterni rispettino le misure di sicurezza previste dalle normative vigenti, monitorare lo stato degli uffici, della palestra e dell’asilo aziendali al fine di prevenire eventuali criticità tecniche immobiliari e tanto altro.

I candidati devono essere diplomati o laureati, affidabili e flessibili, avere spiccato orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, capacità di multitasking, precisione e attenzione al dettaglio, spiccate capacità organizzative, precisione, autonomia lavorativa etc.

