presentazione libro

''Buonissimo!'' di Elisa Isoardi e Natale Giunta

Presentato alla Prova del Cuoco, su Rai Uno, Buonissimo! nuovo libro di ricette di Elisa Isoardi e Natale Giunta e Alessandra Spinsi edito da Rai Libri

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/10/2019 - 09:56:58 Letto 334 volte

È stato presentato in diretta televisiva alla Prova del Cuoco, il più antico format di cucina nazionale, Buonissimo! La grande avventura della cucina italiana, un ricettario firmato dalla conduttrice del programma che va in onda da vent’anni su Rai Uno, Elisa Isoardi e dagli chef Natale Giunta e Alessandra Spinsi, due cuochi diversi e complementari, scelti per coniugare tradizione e innovazione culinaria. È edito da Rai Libri, 272 pagine, costo 18 euro.



La struttura del libro Buonissimo!

La cucina bolognese di Alessandra Spinsi, titolare di una scuola di sfoglia e pasta fresca, si incontra e si confronta con quella più moderna e sperimentale di Natale Giunta. Elisa Isoardi, da eccellente padrona di casa, raccoglie, bilanciando due visioni differenti di cucina, con 120 ricette che possono soddisfare il gusto di chi vuole cimentarsi con la tradizione del nostro Paese senza rinunciare anche a un tocco più contemporaneo e sofisticato. All’inizio di ogni capitolo, gli chef si sfidano in un “duello”, sull’interpretazione di un grande classico della cucina italiana, ognuno secondo i propri talenti, dagli antipasti, ai primi, secondi e dolci.



Lo chef Natale Giunta torna in libreria dopo il debutto nel 2005 con Gusto Siciliano

Per Natale Giunta, neo quarantenne originario di Termine Imerese in provincia di Palermo, chef e imprenditore del settore eventi e banqueting, Buonissimo! non è la prima avventura in libreria. Nel 2008, infatti, ha realizzato Gusto Siciliano, libro fotografico e di ricette con le immagini del fotografo Pucci Scafidi. Giunta, titolare del ristorante Castello a Mare, alla Cala di Palermo, di Passami ù coppu a due passi dal Cassaro, e dei due nuovi nati, Oro Bistrot e Secret View a Roma, è, oggi, uno degli chef più conosciuti in Italia, anche grazie al programma televisivo, La Prova del Cuoco, dove è parte del cast dal 2005, con un ruolo che negli anni è andato crescendo.

