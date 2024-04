presentazione libro

''Il fondamento sacro della politica'' di Giuseppe Muscato

A Termini Imerese, nell'ambito dell'iniziativa ''30 Libri in 30 Giorni'' si presenta il volume di Giuseppe Muscato ''Il fondamento sacro della politica''.

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni”, promossa da BCsicilia, si presenta venerdì 12 aprile 2024 alle ore 17,30 presso la Chiesa del Monte in via Giuseppe Mazzini a Termini Imerese, il volume di Giuseppe Muscato “Il fondamento sacro della politica”. Dopo i saluti di don Antonio Todaro, Parroco della Maggior Chiesa, è previsto l’intervento di Liboria Di Baudo, dell’Associazione “Idea e Azione”. Sarà presente l’Autore. Coordina Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. L’incontro è organizzato dall’Università Popolare, da BCsicilia, dalla Parrocchia S. Nicola di Bari e dalla Casa editrice Don Lorenzo Milani.

Il volume. “Il Fondamento sacro della Politica” offre una serie di riflessioni sui dieci libri della Repubblica di Platone alla luce della filosofia realizzativa sia orientale che occidentale. In questo momento storico in cui viviamo con l'incubo della distruzione e della morte, occorre una terapia adeguata per ritrovare la dignitas, il coraggio e la sapienza per cambiare rotta e intraprendere un'azione illuminata, forte, emblematica, saggia e incisiva. Platone nella Repubblica ci offre una terapia luminosa, valida e attualissima. Questo libro la delucida e la rende accessibile a tutti, senza tradire il pensiero platonico, ma valorizzandone l'aspetto spirituale e metafisico.

L’autore. Giuseppe Muscato, medico, ha fondato l'associazione filosofica no-profit Paideia i cui soci da più di trent'anni si occupano di filosofia orientale e occidentale. I filosofi più studiati e meditati sono Shankara e Platone. L'intento è quello di realizzare nel vissuto di ogni giorno i principi universali (giustizia, verità, bellezza, amore, libertà...) ri-conosciuti e condivisi. Questo stimola nelle persone l'aspetto noetico-intuitivo che rende bella e significativa la propria vita.

