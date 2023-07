adesione Nato Ucraina

Adesione Ucraina alla Nato, Zelensky: ''Al vertice di Vilnius si dia risposta unitaria alla candidatura di Kiev''

Pubblicata il: 09/07/2023

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato la Nato a fornire una risposta unitaria alla candidatura dell'Ucraina all'adesione in occasione del vertice dell'Alleanza a Vilnius, in Lituania. "Il vertice di Vilnius è molto importante", ha detto.

"E' tutta una questione di volontà politica solo per trovare la formulazione corretta e invitare l'Ucraina", ha commentato il presidente in un'intervista preregistrata ad ABC News.

"Sarebbe un messaggio importante dire che la Nato non ha paura della Russia. L'Ucraina dovrebbe ottenere chiare garanzie di sicurezza mentre non è nella Nato. Solo a queste condizioni il nostro incontro avrebbe senso, altrimenti è solo un'altra politica", ha aggiunto.

Alla domanda se parteciperà all'incontro, Zelensky non ha fornito una risposta definitiva ma ha detto che non si recherà lì "per divertimento, se la decisione è stata presa in anticipo".

