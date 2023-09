Drone sulla Romania

Drone russo sulla Romania, Gentiloni: ''Non credo porterà all'escalation con la Nato''

''Non è corretto sottovalutare questi incidenti ma neppure è il caso di pensare all'inizio di un'escalation che coinvolge la Nato'', ha detto Paolo Gentiloni.

07/09/2023

"Non credo che la notizia della caduta di alcuni pezzi di un drone russo in territorio romeno possa scappare di mano. Sono stato testimone, già al G20 di Bali un anno fa, di un fenomeno simile. Erano le 4.30 mattina quando missile russo colpì parte del territorio polacco e presidente Biden convocò riunione d'emergenza dalla quale arrivò il messaggio si deve stare calmi. Non è corretto sottovalutare questi incidenti ma neppure è il caso di pensare all'inizio di un'escalation che coinvolge le Nato, perché non siamo a questo punto". Così Paolo Gentiloni ospite dell'anteprima, attualmente in corso, del "Festival della Politica" al Museo del Novecento (M9) di Mestre in programma tra il 7 e il 10 settembre.

Fonte: Rai News

