Giulia De Lellis, vacanze sexy a Mykonos: in topless sfoggia le sue curve strepitose

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/07/2023 - 11:00:49 Letto 798 volte

Giulia De Lellis sexy a Mykonos. L'influencer è volata nell'isola greca con le amiche per una vacanza a base di relax e allegria. In bikini arancione sfoggia le curve strepitose e, dopo un bagno in piscina, via il reggiseno per qualche scatto in topless. La stessa meta è stata scelta anche dal suo ex, Andrea Damante, approdato sugli stessi lidi proprio in questi giorni.

Giulia De Lellis gioca a fare la bomba sexy e ci riesce benissimo. Al tramonto in piscina regala ai follower una serie di scatti infuocati. Le pose sono sensuali e ammiccanti e le inquadrature tattiche, lei si diverte a stuzzicare i follower e si lascia immortalare da ogni lato. Poi cambio di look e pronta per la serata glamour, con un completo sensuale e malizioso fatto apposta per sedurre.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Giulia De Lellis

