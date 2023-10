Israele, 1.300 i morti e 3.300 feriti nel raid di Hamas

Israele

Il bilancio dei morti in Israele per l' attacco di Hamas è arrivato a 1.300.

Il bilancio dei morti in Israele per l' attacco di Hamas è arrivato a 1.300. I feriti sono 3.300: 28 di loro sono in condizioni critiche e 350 in gravi condizioni. E' quanto riportano i media israeliani.

Il portavoce dell'esercito israeliano Hagari, intanto, ha aggiornato il numero degli ostaggi in mano ad Hamas: 81 le famiglie informate, mentre secondo i miliziani palestinesi nella Striscia di Gaza ci sono 130 prigionieri israeliani.

