La figlia di Fedez e Chiara Ferragni in ospedale per il virus Rsv: cosa è e i sintomi della malattia

Sta meglio la piccola Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez ricoverata in ospedale e sotto osservazione dopo aver contratto un virus respiratorio. Su Instagram l'influence ha postato un messaggio con nuove informazioni sulla bimba:

"Sta bene e finalmente si sente più in forze - scrive Ferragni-. Ora abbiamo solo bisogno che i suoi livelli di ossigeno tornino alla normalità". Poi, in nuovo post, la foto del "risveglio con Gino il palloncino fatto dalle fantastiche infermiere del reparto" e l'appello: "La Vitto è una roccia, migliora sempre di più. Non sottovalutate questo virus che sta girando perché è una brutta bestia. Mi raccomando".

Nella serata di ieri Fedez - condividendo il titolo dell'articolo Adnkronos sull'allarme epidemia di virus sinciziale nei piccolissimi - aveva già lanciato un appello a non prendere "alla leggera" il virus:

"Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione, mi raccomando".

Cosa è la malattia che colpisce i nenoati?

"Un'epidemia arrivata con 2 mesi di anticipo", riferisce Fabio Midulla, presidente della Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri), professore ordinario di Pediatria all'università Sapienza e responsabile del Pronto soccorso pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma, sentito dall'Adnkronos Salute.

"Il virus - spiega - se contratto nei primi mesi di vita del bambino provoca forme di bronchiolite gravi, con manifestazioni cliniche nelle basse vie respiratorie, mentre nei bambini più grandi e negli adulti si risolve con sintomi lievi, come rinofaringite, febbre o tosse. Ma i neonati sono spesso protetti dagli anticorpi materni che si 'trasmettono' attraverso la placenta. Questa volta però non è stato così - fa notare l'esperto - e l'epidemia che solitamente arriva a dicembre-gennaio è scoppiata con 2 mesi di anticipo. Ce lo aspettavamo perché per un anno e mezzo il virus non ha circolato grazie alle misure anti-Covid (lavaggio delle mani, mascherine e distanziamento sociale). Ma non appena queste misure sono state allentate, i fratellini più grandi sono tornati all'asilo o a scuola, e con una popolazione senza anticorpi il virus ha cominciato a circolare, subito e in anticipo rispetto al solito, e sta dando forme gravi nei piccolissimi".

Il pediatra ricorda come non esista un vaccino specifico contro il virus respiratorio sinciziale (Rsv - Respiratory syncytial virus), ma "ci sono tre sperimentazioni in fase III di vaccini per le mamme e terapie con anticorpi monoclonali, indicati però solo per bimbi prematuri e particolamente fragili, quali i cardiopatici". In attesa dei vaccini materni, "dunque, l'arma principale resta la prevenzione - precisa Midulla - che consiste nelle misure di precauzione quali il lavaggio delle mani, le mascherine, il monouso dei fazzoletti da buttare sempre nella spazzatura, il distanziamento nel caso di un fratellino più grande malato e il non mandare a scuola i bambini prima che siano guariti", perché rappresentano fonte di contagio.

Cosa rischiano i neonati?

"Per fortuna - spiega il presidente Simri - il rischio di morte, a differenza che nei Paesi in via di sviluppo, da noi è molto basso, ma il virus può lasciare danni permanenti, a partire dallo sviluppo di asma da grandi, che si verifica nel 50% dei casi. Senza dimenticare - conclude lo specialista - che curare questi bimbi, che occupano posti letto nei reparti di pediatria e nelle rianimazioni, rappresenta un costo altissimo per la società, durante il ricovero, ma anche dopo. E dire che basterebbe seguire, sempre, semplici regole di igiene".

Fonte: Adnkronos

