Negoziati Ucraina-Russia, Kiev: ''Se garanzie di sicurezza funzionano, ok status di neutralità''

Se il sistema di garanzie per la sicurezza dell'Ucraina proposto dovesse ''funzionare'', il governo di Kiev accetterebbe lo status di ''neutralità''.

Pubblicata il: 29/03/2022

L'Ucraina ha proposto alla Russia "un nuovo sistema di garanzie" per la sua sicurezza. Ad annunciarlo il capo della delegazione ucraina, David Arakhmia, al termine dei negoziati a Istanbul.

Se il sistema di garanzie per la sicurezza dell'Ucraina proposto dovesse "funzionare", il governo di Kiev accetterebbe lo status di "neutralità", ha quindi dichiarato Arakhmia.

Con la neutralità, ha precisato il negoziatore, non ci sarebbero basi straniere in Ucraina.

Una delle proposte avanzate da Kiev prevede consultazioni "per un periodo di 15 anni" sullo status della Crimea e durante questo tempo Ucraina e Russia "non useranno le armi", ha fatto sapere inoltre la delegazione ucraina.

I colloqui con la Russia continueranno stasera, ha reso noto il consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podolyak, presente ai negoziati di Istanbul.

L'Ucraina non entrerà nella Nato, ma la sua candidatura per entrare nell'Unione europea non può essere bloccata. E' l'aut aut lanciato dalla delegazione ucraina durante i colloqui con i rappresentanti russi a Istanbul. "Vogliamo un meccanismo internazionale di garanzie di sicurezza in cui i Paesi garanti agiscano in modo simile all'articolo 5 della Nato, e ancora più fermamente", ha poi aggiunto la delegazione. L'articolo in questione è quello secondo cui se un alleato viene attaccato la risposta militare, da parte dei membri dell'Alleanza atlantica, sarà corale e immediata.

C'è anche l'Italia tra i Paesi garanti indicati dall'Ucraina per la propria sicurezza. Lo ha evidenziato il capo della delegazione ucraina a Istanbul, David Arakhmia, citando anche Regno Unito, Cina, Polonia, Stati Uniti, Francia, Turchia, Germania, Canada e Israele.

Fonte: Adnkronos

