Nuovo single per Elodie: ''Proiettili'' con Joan Thiele

Il brano è tema della colonna sonora originale del film ''Ti mangio il cuore''.

Pubblicata il: 16/09/2022

Elodie lancia "Proiettili", il nuovo singolo con Joan Thiele, (disponibile dal 16 settembre), che ne ha curato la produzione e la scrittura insieme ad Emanuele Triglia e ad Elisa.

Il brano è tema della colonna sonora originale del film “Ti mangio il cuore”, esordio cinematografico dell’artista, presentato nella sezione “Orizzonti” alla 79° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e che sarà al cinema dal 22 settembre.

Elodie sbarca al Festival del Cinema di Venezia 79. La cantante debutta infatti come attrice nel film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa selezionato per la sezione Orizzonti e in sala dal 22 settembre. Elodie è la protagonista con Francesco Patanè, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Michele Placido di un western in bianco e nero ispirato alla storia vera della prima pentita della mafia del Gargano.

La canzone riprende il tema del film di Pippo Mezzapesa, ovvero l'amore impossibile tra Marilena, moglie del boss dei Camporeale, interpretata da Elodie e Andrea Malatesta, erede della casata mafiosa, interpretato da Francesco Patané. "Ti mangio il cuore" è una storia di amore, di faida tra famiglie, ma soprattutto di coraggio", ha scritto la stessa Elodie sul suo profilo Instagram e di questo racconta il brano.

"Sullo sfondo di una guerra tra famiglie si accende un amore proibito che cambierà le sorti di intere generazioni", così recita la presentazione della pellicola, liberamente tratta dall'omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Fonte: TGCOM24

