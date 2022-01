Festival di Sanremo

Sanremo 2022, Laura Pausini superospite della seconda serata

Laura Pausini sarà la superospite della seconda serata del Festival di Sanremo.

Laura Pausini sarà la superospite della seconda serata del Festival di Sanremo, in programma mercoledì 2 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus al Tg1.

"Grazie Ama, ci sarò", ha commentato in video la Pausini. "Presenterò al Festival il mio nuovo singolo, 'Scatola', e racconterò il mio 2022 che sarà pieno di tante sorprese. Non vedo l'ora, grazie dell'invito".

Con la partecipazione di Laura Pausini si compone ancor di più il puzzle degli ospiti d'eccezione che saranno presenti al Festival.

Innanzitutto i Maneskin che, dopo la vittoria dello scorso anno, tornano sul palco del Festival di Sanremo al termine di un percorso che li ha portati a vincere l'Eurovision Song Contest 2021, a dominare le classifiche, a suonare in apertura dei Rolling Stones e ad essere conosciuti e acclamati in tutto il mondo. La band, come annunciato da Amadeus nel corso del Tg1, animerà la prima serata.

Gli altri ospiti, già annunciati, sono Cesare Cremonini e Checco Zalone. Ad affiancare il conduttore e direttore artistico del Festival ci saranno anche le co-conduttrici Ornella Muti, Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta, Lorena Cesarini e Drusilla Foer.

Fonte: Rai News

