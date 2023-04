Ambasciata italiana Sudan

Sudan, chiusa l'ambasciata italiana a Khartoum

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha aggiunto: ''Gli italiani sono stati tutti messi in sicurezza''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/04/2023 - 00:02:23 Letto 720 volte

Per le operazioni di evacuazione degli italiani dal Sudan "tutto è proceduto nel modo migliore".

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha aggiunto: "Gli italiani sono stati tutti messi in sicurezza. La nostra ambasciata è stata chiusa, molto probabilmente la sposteremo in maniera temporanea o in Etiopia o in Egitto".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!