Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Prossima settimana importante per la nostra difesa, per il nostro movimento verso la vittoria''

''Una vittoria militare ucraina è l'unica cosa che porrà fine al terrore della Russia e restituirà la libertà a tutti i territori catturati'', ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

03/04/2023

"La prossima settimana sarà particolarmente importante per la nostra difesa, per il nostro movimento verso la vittoria. Ci stiamo già preparando per gli eventi e le decisioni pianificate". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto videomessaggio serale, citato da Unian.

"Una vittoria militare ucraina è l'unica cosa che porrà fine al terrore della Russia e restituirà la libertà a tutti i territori catturati", ha aggiunto il presidente.

"Questo Stato malvagio - ha proseguito Zelensky -, per il quale è diventata la norma colpire edifici residenziali con razzi, bombardare villaggi e persone... questo Stato malvagio deve essere sconfitto".

Fonte: Rai News

