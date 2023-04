Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Sperare passivamente nella vittoria è stupido. Non dobbiamo perdere il senso del percorso che dobbiamo percorrere''

''Siamo riusciti a fare molto insieme ai nostri partner per proteggere le persone, l'Ucraina e tutta l'Europa ma questo non significa che sia il momento di riposare sugli allori'', così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/04/2023 - 00:05:00 Letto 763 volte

"Ora siamo in una fase della guerra in cui è importante sia per la nostra società che per i partner non perdere il senso del percorso che dobbiamo percorrere. Rispetto all'anno scorso, molti luoghi ora sono più tranquilli ma questo non significa che si può ignorare la guerra da qualche parte o concentrarsi meno sull'aiutare lo stato". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto messaggio alla nazione.

"Siamo riusciti a fare molto insieme ai nostri partner per proteggere le persone, l'Ucraina e tutta l'Europa ma questo non significa che sia il momento di riposare sugli allori. Il percorso è avanti, il movimento è avanti", ha aggiunto Zelensky.

Fonte: Rai News

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!