Prevenzione senologica

"Ottobre rosa" è il mese della prevenzione senologica

Battere sul tempo il tumore del seno é possibile: la mortalità, infatti, si dimezza nelle donne che effettuano almeno una mammografia l’anno come controllo preventivo. E, nonostante sempre più studi indichino nella prevenzione la via migliore per combattere il tumore, molte donne, soprattutto al Sud, continuano a ignorarlo. Infatti, è emerso come nelle Regioni meridionali due donne su tre non partecipino a programmi organizzati di screening, e non senza conseguenze.

Se al Centro-Nord in una paziente su due il tumore è scoperto ad uno stadio precoce, al Sud per due donne su tre il tumore è diagnosticato in una fase già avanzata.

La diagnosi precoce è lo strumento migliore per prevenire patologie che consentono un rapido percorso di cura e di guarigione.



Il mio studio specialistico radiologico, dotato di apparecchiature diagnostiche a elevata tecnologia, aderisce alla campagna di prevenzione onco-senologica lanciata dalla OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) definita OTTOBRE ROSA per tutto il mese in corso. Un intervento di salute pubblica che invita i cittadini a seguire innocui esami clinici di facile e rapida esecuzione.

RX MAMMOGRAFIA (basso dosaggio in digitale) consigliato alle donne di età superiore ai quaranta anni



ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE



Aderisci anche tu chiamando lo studio Radiologico del

Prof. Fortunato Arena al numero 091.325410

Via P.pe Granatelli, 86 - Palermo

