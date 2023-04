candidatura Euro 2032

Euro 2032, l'Italia presenta la candidatura: Palermo bocciata, il Barbera non ha i requisiti Uefa

Scelti i 10 stadi per Euro 2032 (senza Palermo): la Figc invia il dossier di candidatura.

Pubblicata il: 12/04/2023 - 17:58:29

La documentazione di candidatura della Figc per ospitare Euro 2032 in Italia è stata consegnata alla Uefa. Il Final Bid Dossier è nelle mani della Uefa dopo mesi di lavoro coordinato: accanto alla Federazione il Governo, il Parlamento, i Comuni e gli altri stakeholder.

Durante il Comitato Esecutivo in programma il prossimo 10 ottobre, sarà resa nota la sede degli Europei del 2028 e del 2032. Anche la federazione turca ha presentato il dossier di candidatura dell'edizione 2032.

Le città scelte per l'eventuale Euro 2032

Le città italiane scelte per la possibile fase finale dell'Europeo nel 2032 sono: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari. Palermo invece continuerà a essere coinvolta nell'iter a supporto della candidatura.

Il motivo della bocciatura del Palermo è da attribuire in primis alla mancanza dei requisiti Uefa dello stadio “Renzo Barbera”.

Gennuso (FI) "Urgenti chiarimenti da parte della Federazione"

"La bocciatura dello stadio palermitano "Renzo Barbera", unico in Italia escluso dalla candidatura del nostro paese per ospitare gli europei 2032, è a dir poco incredibile. A meno che non sia uno scherzo di cattivo gusto o un grossolano errore, non possiamo che pretendere urgenti chiarimenti da parte della Federazione che dovrà spiegare quali criteri siano stati adottati per questa scelta." Lo dichiara il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, appreso del dossier presentato all'UEFA dalla Federazione italiana gioco calcio

