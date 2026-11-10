Recensione lirica

''Iris'' di Mascagni al Teatro Regio di Torino: la musica trionfa tra regia, scenografie e grandi voci

L'8 novembre 2026 il Teatro Regio di Torino ha presentato un nuovo allestimento dell'opera di Pietro Mascagni, con la direzione di Andrea Battistoni e la regia di Daniele Menghini. La recensione di Renzo Bellardone premia la qualità musicale e scenica, nonostante le fragilità del libretto.

Davide Signorini

Sono solito concludere il mio racconto dell’Opera vissuta con la frase ‘La Musica vince sempre’ e mai come in questo caso, mi par vero, proprio per il fatto che ‘il tutto’ e’ stato sostenuto dalla Musica su libretto molto fragile.

Una trama decisamente debole ed un libretto ‘ingenuo’ e troppo spesso fragile, non hanno certamente favorito il Maestro Mascagni nella composizione musicale, che invece è riuscita benissimo con accenni ad anticipazioni musicali e passi di notevole liricità, seppur nel tempo offuscata dalla ben più celebre Cavalleria Rusticana.

La messa in scena merita sinceramente un plauso, in quanto per i motivi sopraccennati credo sia stato arduo per tutta l’equipe interessata individuare l’idea d’insieme. Il risultato parla invece di una scenografica di Davide Signorini, risultata pertinente e convincente, così come per Daniele Menghini che ha realizzare una regia di movimento e azione, quando nel testo l’azione era tutta da individuare. Nika Campisi ha disegnato costumi intonati alla scena con un tocco talvolta esotico come ha impostato le coreografie Marco Caudera, con ancor più evidenza nelle marionette di Valeria Sacco (Riserva Canini Teatro) ottimamente riuscita. Apprezzabile il disegno luci di Gianni Bertoli e individuabili le difficoltà incontrate da Michele Panellanella drammaturgia e da Andrea Piazza assistente alla regia, Chiara Previato assistente alle scene, Rossana Gea Cavallo assistente ai costumi, peraltro un insieme definibile riuscito.

Andrea Battistoni direttore musicale del teatro ed in questo caso direttore d’orchestra ha tratto una interpretazione vigorosa e decisa che ha sottolineato con sentimento i vari momenti musicali dell’opera; parimenti Gea Garatti Ansini, maestro del coro ha tratto la consueta superba interpretazione del Coro e segnatamente presenza sul palco con vigore ed autorevolezza, quindi davvero un cenno profondo di riconoscimento alle performance dell’Orchestra e Coro Teatro Regio Torino.

Le voci sono state amate dal pubblico e con convinzione: Samuele Simoncini ha realizzato con accenti decisi un buon Osaka, nobile affascinato dalla bellezza di Iris che con la complicità dello spettacolo di marionette fa rapire appunto la bella Iris che incontra la voce del soprano Iwona Sobotka, la quale, nel ruolo del titolo, ha espresso sottolineature ed atmosfere con poetica partecipazione buone ed efficaci. Anche le interpretazioni di Manel Esteve Madrid nei panni di Kyoto, gestore del bordello in cui è finita la povera Iris a sua insaputa merita una evidenziatura insieme a Mariano Buccino padre cieco di Iris.

Valido l’intero cast e si ricordano Albina Tonkikh, Didier Pieri, Luigi Della Monica, Damiano Colombo, Alessandro Agostinacchio.

La Musica vince sempre

Renzo Bellardone

IRIS Teatro Regio di Torino 8 novembre 2026

Melodramma in tre atti

Musica di Pietro Mascagni

Libretto di Luigi Illica

Prima rappresentazione assoluta: Roma, Teatro Costanzi, 22/11/1896

Andrea Battistoni direttore d'orchestra

Daniele Menghini regia

Davide Signorini scene

Nika Campisi costumi

Marco Caudera coreografia

Valeria Sacco (Riserva Canini Teatro) coreografia delle marionette

Gianni Bertoli luci

Michele Panella drammaturgia

Andrea Piazza assistente alla regia

Chiara Previato assistente alle scene

Rossana Gea Cavallo assistente ai costumi

Gea Garatti Ansini maestro del coro

Orchestra e Coro Teatro Regio Torino

Nuovo allestimento Teatro Regio Torino

Osaka - Tenore Samuele Simoncini

Iris - Soprano Iwona Sobotka

Kyoto - Baritono Manel Esteve Madrid

Il Cieco - Basso Mariano Buccino

Una Guècha - Soprano Albina Tonkikh

Il cenciaiolo - Tenore Didier Pieri

Un merciaiolo Tenore Luigi Della Monica

Un cenciaiolo - Tenore Damiano Colombo

Un cenciaiolo - Basso-baritono Alessandro Agostinacchio