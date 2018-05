inchieste di mafia

Mafia, sindaco di Mezzojuso annuncia in tv: ''Ho querelato Giletti e Klaus Davi'' *VIDEO*

In un servizio andato in onda a ''Non è L'Arena'' su LA7, Salvatore Giardina ha confermato la delibera del Consiglio comunale di Mezzojuso con mandato di procedere contro il conduttore e il massmediologo

Ieri sera il sindaco di Mezzojuso Salvatore Giardina ha confermato, nel corso del programma Non è L’Arena in onda ogni domenica sulla rete LA7, di aver querelato per diffamazione il conduttore della trasmissione Massimo Giletti e il massmediologo Klaus Davi, ormai da anni compagno fisso di Giletti nei suoi progetti televisivi.

Il sindaco, nel corso di un servizio in cui era stato interpellato per fatti di mafia nel suo Comune, aveva dichiarato ai microfoni della trasmissione: “C’è stata una delibera del consiglio comunale che ha dato mandato all’ordine esecutivo, quindi alla giunta e quindi a me che sono dirigente della giunta, di procedere nei confronti di Klaus Davi. Ripeto, come ho già detto l’altra volta, la riconciliazione col dottor Giletti può avvenire se lui fa dei passi avanti e io, di passi avanti, ancora oggi non ne ho visti”.

Mentre Giletti ha risposto a Giardina invitandolo in trasmissione e affermando “L’unica mia colpa è quella di pensare che le persone serie esistano sempre e che con le persone serie si possa dialogare. Io pensavo che con lei si potesse dialogare”, Klaus Davi ha comunicato la propria replica in una nota: “Il sindaco e il consiglio comunale hanno tutto il diritto di querelare - scrive il massmediologo -. Andrò personalmente a Mezzojuso per incontrare il sindaco perché ritengo comunque giusto che ci sia un chiarimento. Ho collezionato oltre 17 querele dalle famiglie di ‘ndrangheta più sanguinarie come i De Stefano, i Tegano, i Mancuso, i Labate e alcune, confesso, non le ricordo neanche più. Sono i rischi del mestiere e sono certo di poter fare valere le mie posizioni nelle sedi opportune”, conclude Davi.

Il video della vicenda andato in onda a Non è L'Arena, pubblicato dallo stesso Klaus Davi su Facebook:

