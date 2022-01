Scuola

Scuola, Tar sospende ordinanza di chiusura di Palermo e Agrigento: Per i giudici la competenza è dello Stato

Il Tar ha evidenziato che la competenza appartiene allo Stato, trattandosi di ''profilassi internazionale''. Le pronunce comportano il rientro in presenza nelle scuole.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/01/2022 - 11:16:34 Letto 468 volte

Il presidente del Tar della Sicilia ha accolto l'istanza cautelare presentata contro le ordinanze firmate dai sindaci di Palermo e Agrigento, Leoluca Orlando e Francesco Miccichè che prevedevano la sospensione dal 13 al 16 gennaio delle attività didattiche in presenza.

Il Tar ha evidenziato che la competenza appartiene allo Stato, trattandosi di "profilassi internazionale".

Entrambi i Comuni sono in zona gialla e non sono state adottate altre misure cautelative al di fuori delle attività scolastiche. Le pronunce comportano il rientro in presenza nelle scuole.

L'udienza collegiale è stata fissata per il 10 febbraio.

La dichiarazione del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando:"Non posso che prendere atto della decisione del Tar ricordando che la sospensiva non esonera le autorità sanitarie, regionali e nazionali dal porre in essere ogni accorgimento per la tutela del diritto alla salute, così come richiesto dall'Anci Sicilia, esprimendo la preoccupazione dei sindaci per l'aggravarsi della pandemia, così come certificato proprio in queste ore, ad oggi, dalla dichiarazione di zona arancione di ben 138 comuni siciliani. Ho fatto tutto quello che mi era consentito per tutelare la salute della comunità scolastica e di tutti i cittadini facendo ricorso all'unico strumento disponibile previsto dall'ordinamento e cioè un'ordinanza ex art. 50 del Tuel. Stante la sospensiva, non posso che fare un forte appello ancora una volta al senso di responsabilità di tutti e rivolgo nuovamente un richiamo alle responsabilità degli organi competenti della sanità nazionale e regionale. Sarà necessario continuare a vigilare sulle scelte delle autorità competenti e sulle criticità registrate anche nel mondo scolastico. Per tale ragione mi confronterò nelle prossime ore con i colleghi sindaci per valutare le decisioni da assumere alla luce dei nuovi dati relativi all'andamento epidemiologico e anche alla luce delle ultime decisioni del giudice amministrativo".

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!