Zisa, discarica abusiva in un parcheggio: quattro denunce e maxi sequestro di metalli

I quattro responsabili dell'impianto, denunciati in stato di libertà, si occupavano della gestione di cavi di rame e altro materiale dalla dubbia provenienza

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/07/2018 - 11:14:05

Un impianto abusivo di gestione di rifiuti pericolosi e non, che riceveva materiale metallico di dubbia provenienza: i carabinieri del Centro Anticrimine Natura e della compagnia di San Lorenzo, operativi a Palermo, lo hanno individuato all’interno di un parcheggio privato vicino al quartiere Zisa, procedendo al sequestro. Denunciati in stato di libertà i quattro soggetti responsabili, accusati di gestione illecita di rifiuti, inquinamento ambientale e ricettazione.

L’ordinaria attività dell’impianto, gestito dai quattro - in parte già noti alle forze dell’ordine per reati di analoga natura - consisteva nel ricevere da soggetti terzi vari rifiuti metallici, preferibilmente cavi elettrici, già sguainati incendiandone le plastiche a cielo aperto per recuperarne il rame, "oro rosso" il cui valore di mercato si attesta intorno ai 4 € al chilogrammo. Tra il materiale sequestrato, decine di metri di cavi di alta tensione e svariate matasse di casi elettrici ancora confezionati. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuarne la provenienza.

Inoltre, l’impianto riceveva altre tipologie di metalli: sia provenienti dalla dismissione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, specialmente condizionatori (il cui smontaggio in assenza degli accorgimenti previsti dalla legge determina l’immissione in atmosfera di gas altamente nocivi), sia parti di mezzi meccanici, il cui smontaggio determinava lo sversamento degli oli lubrificanti sul terreno, che in alcuni punti era sprovvisto di pavimentazione con evidenti chiazze nere. Operazione che a dire degli investigatori genera l’inquinamento del suolo e il sicuro inquinamento delle sottostanti falde acquifere, determinando un grave danno ambientale.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

