Facebook, Instagram e Whatsapp down per oltre un'ora

Il down, che si Ŕ verificando intorno alle 12 anche in altri Paesi Ue, ed Ŕ avvenuto un mese dal blocco pi¨ lungo mai verificatosi e che si prolung˛ per 14 ore.

Tornano a funzionare dopo il blocco social Instagram e WhatsApp e Facebook. Twitter invece ha sempre funzionato regolarmente. Il down, che si è verificando intorno alle 12 anche in altri Paesi Ue, ed è avvenuto un mese dal blocco più lungo mai verificatosi e che si prolungò per 14 ore. #whatsappdown #instagramdown e #facebookdown sono stati tra i più usati su Twitter.

Si sono registrati il maggior numero di problemi in Italia, con picchi su Roma, Milano e Palermo e in Europa, tra Londra e Rotterdam. Sia Instagram che WhatsApp fanno parte del gruppo Facebook Inc. rispettivamente dal 2012 e dal 2014. Secondo il sito DownDetector, che monitora le segnalazioni degli utenti nel mondo, il guasto, localizzato inizialmente tra Stati Uniti ed Europa, si è poi concentrato soprattutto in Europa e nel sud-est asiatico, in particolare in Malesia.

