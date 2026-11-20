Diritti dei bambini

Infanzia, oltre 1,13 milioni di minori in povertà: il CNDDU chiede a Valditara interventi concreti nelle scuole

In occasione della Giornata mondiale dell'infanzia del 20 novembre, il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani denuncia il divario tra tutela dei minori e risposte istituzionali. Proposta una sperimentazione triennale per garantire interventi tempestivi agli studenti più vulnerabili.

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Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei diritti umani, in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia del 20 novembre 2026, richiama l’attenzione su una contraddizione che attraversa le politiche nazionali e internazionali: la crescente centralità attribuita all’infanzia nel discorso pubblico non ha prodotto una corrispondente capacità di sottrarre i bambini alle conseguenze delle decisioni degli adulti. La ricorrenza assume un significato particolarmente problematico in un periodo nel quale la protezione dei minori viene frequentemente riconosciuta come priorità, salvo essere ridimensionata quando entra in conflitto con interessi politici, militari ed economici.

Le guerre in Ucraina, Sudan e nei territori palestinesi hanno reso evidente una forma di assuefazione collettiva alla sofferenza infantile. La diffusione quotidiana di immagini di bambini feriti, sfollati o privati delle condizioni essenziali di sopravvivenza rischia di produrre un paradosso inquietante: una crescente visibilità delle vittime accompagnata da una progressiva normalizzazione della loro condizione. La questione non riguarda soltanto l’insufficienza degli interventi umanitari, ma l’incapacità della comunità internazionale di trasformare la conoscenza delle conseguenze dei conflitti in una pressione politica sufficientemente efficace per prevenirle e limitarle. Quando la distruzione delle condizioni di vita dei bambini diventa una conseguenza prevedibile delle operazioni militari, continuare a considerarla esclusivamente un’emergenza umanitaria significa sottrarre all’analisi le responsabilità delle scelte che la producono.

La stessa contraddizione, in forme differenti, emerge nei Paesi che dispongono di istituzioni democratiche e sistemi di protezione sociale consolidati. Secondo i dati Istat relativi al 2025, pubblicati nell’ottobre 2026, in Italia oltre 1,13 milioni di minorenni vivono in condizioni di povertà assoluta, pari al 12,5% della popolazione della stessa fascia d’età. Un dato che impone di interrogarsi non soltanto sull’efficacia delle misure economiche, ma sulle conseguenze educative di una precarietà che accompagna periodi decisivi dello sviluppo. Le difficoltà materiali incidono sulla possibilità di frequentare ambienti formativi stimolanti, accedere ad attività extrascolastiche, ricevere sostegno tempestivo e costruire relazioni sociali stabili. La disuguaglianza comincia così ad agire prima che i bambini dispongano degli strumenti necessari per comprenderla, e può consolidarsi proprio attraverso istituzioni che, in assenza di adeguate risorse, non riescono a compensarne gli effetti.

Il CNDDU ritiene necessario affrontare un aspetto ancora insufficientemente considerato: la distanza tra il riconoscimento formale di una condizione di vulnerabilità e la concreta possibilità di modificarla. Individuare precocemente un disagio non equivale a garantirne la presa in carico. Una segnalazione scolastica, una richiesta di sostegno psicologico o una difficoltà familiare possono rimanere senza risposte tempestive per carenza di personale, frammentazione delle competenze e insufficiente coordinamento dei servizi. In queste circostanze, la prevenzione rischia di trasformarsi in una procedura amministrativa che registra il problema senza incidere sulle sue cause. È una criticità particolarmente grave perché il tempo dell’infanzia non coincide con quello delle istituzioni: un intervento rinviato di mesi può risultare tardivo rispetto a una fase dello sviluppo che non sarà possibile recuperare nelle medesime condizioni.

La scuola rappresenta uno degli osservatori più importanti di tali trasformazioni, ma non può essere considerata il luogo al quale trasferire indistintamente le conseguenze delle insufficienze sociali. Agli insegnanti viene richiesto di riconoscere vulnerabilità emotive, contrastare l’isolamento, prevenire comportamenti violenti e sostenere situazioni familiari complesse, spesso senza disporre di strutture di supporto continuative. Occorre riconoscere che l’ampliamento delle responsabilità educative, quando non è accompagnato da risorse e competenze specialistiche accessibili, può compromettere anche la qualità dell’insegnamento. La protezione dell’infanzia richiede un’organizzazione capace di distinguere le funzioni della scuola da quelle dei servizi sanitari e sociali, assicurandone tuttavia una collaborazione effettiva.

In questa prospettiva, il CNDDU rivolge al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara la proposta di promuovere, d’intesa con le amministrazioni competenti, una sperimentazione nazionale triennale finalizzata a verificare l’effettiva capacità di risposta alle situazioni di vulnerabilità minorile individuate in ambito scolastico. Il programma dovrebbe coinvolgere un campione rappresentativo di istituti appartenenti a territori con differenti condizioni socioeconomiche, prevedere referenti professionali dedicati al raccordo con i servizi territoriali e misurare il tempo intercorrente tra l’individuazione del bisogno, l’attivazione dell’intervento e la sua concreta realizzazione. La valutazione, affidata anche a soggetti scientifici indipendenti, dovrebbe considerare la continuità del sostegno e gli esiti educativi, attraverso dati aggregati e anonimizzati, evitando nuove incombenze burocratiche per gli insegnanti.

L’elemento qualificante della proposta consiste nello spostare l’attenzione dal numero delle iniziative realizzate alla capacità delle istituzioni di intervenire quando un minore manifesta una necessità documentata. Una politica può infatti moltiplicare campagne di sensibilizzazione, protocolli e attività formative senza modificare sensibilmente la condizione di chi non riesce ad accedere a un servizio. Rendere pubblici i risultati della sperimentazione, comprese le criticità e gli interventi inefficaci, permetterebbe di individuare le responsabilità organizzative e orientare le risorse verso soluzioni che abbiano dimostrato una reale utilità.

La Giornata mondiale dell’infanzia pone dunque una questione che non può essere risolta attraverso l’intensificazione del linguaggio celebrativo. La condizione dei bambini costituisce anche un indicatore della qualità delle decisioni pubbliche, perché rende visibili conseguenze che gli adulti possono spesso rinviare, trasferire o giustificare. L’infanzia, al contrario, subisce immediatamente gli effetti delle omissioni e dispone di possibilità molto limitate per influenzare le scelte dalle quali dipende.

Per queste ragioni, il CNDDU chiede al ministro Valditara di assumere l’iniziativa per la costituzione di un tavolo tecnico interistituzionale incaricato di definire, entro il prossimo anno scolastico, un modello sperimentale di presa in carico tempestiva delle vulnerabilità rilevate nelle scuole, con risorse dedicate, responsabilità operative individuabili e obbligo di rendicontazione pubblica degli esiti. La sua efficacia dovrà essere giudicata non dalla quantità di strutture coinvolte o di attività annunciate, ma dalla riduzione dei bisogni rimasti senza risposta.

Il 20 novembre non dovrebbe servire a rassicurare la società sulla propria sensibilità verso i bambini, ma a verificare quanto essa sia disposta a correggere le proprie scelte quando a pagarne le conseguenze sono coloro che non hanno ancora la possibilità di contestarle. È da questa disponibilità a modificare priorità, procedure e destinazione delle risorse che si distingue una responsabilità istituzionale effettiva dalla sua rappresentazione pubblica.