Contrasto all'abbandono

Palermo, contro la dispersione scolastica nasce ''Ancore e Vele'': sostegno psicologico e pedagogico agli studenti

Firmato a Palazzo Palagonia il protocollo tra Comune, Università di Palermo e Ufficio Scolastico Regionale. Previsti laboratori, sportelli di ascolto, formazione per i docenti e coinvolgimento delle famiglie, con attenzione anche all'uso consapevole dei social media e dell'intelligenza artificiale.

Comune di Palermo

Un percorso integrato di sostegno psicologico e pedagogico per prevenire e contrastare la dispersione scolastica a Palermo. È l'obiettivo del progetto ''Ancore e Vele'', rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per il quale è stato firmato a Palazzo Palagonia un protocollo d'intesa tra Comune di Palermo, Università degli Studi di Palermo e Ufficio Scolastico Regionale.

Alla firma erano presenti il sindaco Roberto Lagalla, l'assessore all'Istruzione Aristide Tamajo, la responsabile scientifica del progetto Alessandra La Marca, docente dell'Università di Palermo, e il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Palermo Bernardo Moschella.

L'iniziativa, incardinata nell'Ufficio Scuole dell'Obbligo e Contrasto alla Dispersione Scolastica del Comune, punta a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e comunità educante, con particolare attenzione al benessere degli studenti, alla gestione delle emozioni e alla valorizzazione delle capacità individuali.

Tra gli obiettivi figurano la riduzione del rischio di abbandono scolastico, il rafforzamento della motivazione allo studio, lo sviluppo delle competenze emotive e la promozione di un utilizzo consapevole dei social media e dell'intelligenza artificiale.

Il progetto prevede laboratori esperienziali, sportelli di ascolto pedagogico, percorsi formativi per gli insegnanti e iniziative rivolte alle famiglie.

«Con “Ancore e Vele” vogliamo rafforzare il ruolo delle istituzioni nel contrasto alla dispersione scolastica, intervenendo non soltanto sulle difficoltà legate all'apprendimento, ma anche sulle fragilità emotive e relazionali che possono condizionare il percorso di crescita dei ragazzi», dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore Aristide Tamajo.

«La scuola deve essere un luogo in cui ogni studente possa sentirsi accolto, ascoltato e messo nelle condizioni di esprimere le proprie capacità», aggiungono, sottolineando l'importanza della collaborazione con università, insegnanti e famiglie.

Per la responsabile scientifica Alessandra La Marca, il contrasto alla dispersione richiede un approccio capace di riconoscere i bisogni degli studenti e intervenire sui fattori che possono ostacolare il loro percorso formativo.

«Vogliamo offrire ai ragazzi strumenti per sviluppare competenze emotive, fiducia nelle proprie capacità e un rapporto più consapevole con l'apprendimento e con il mondo digitale», spiega la docente, evidenziando la necessità di coinvolgere anche insegnanti e genitori.

Sull'importanza della prevenzione interviene anche Bernardo Moschella, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Ambito Palermo.

«La scuola è il primo presidio educativo e sociale per intercettare tempestivamente le situazioni di disagio e prevenire il rischio di abbandono», afferma.

«È importante investire sulla formazione dei docenti, sul dialogo con le famiglie e sulla capacità delle scuole di costruire ambienti inclusivi, nei quali ciascun ragazzo possa trovare occasioni concrete di partecipazione e successo formativo», conclude Moschella.